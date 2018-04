UEFA-voorzitter Ceferin bezorgd over videoscheids op WK

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zijn bezorgdheid geuit over de beslissing om de video-scheidsrechter (VAR) te gebruiken tijdens het WK Voetbal in Rusland. Ceferin vindt dat de technologie eerst beter moet worden getest voordat het ook kan worden overwogen voor gebruik in de Champions League.

De wereldvoetbalbond FIFA besloot vorige maand de video-scheidsrechter in te zetten tijdens het WK voetbal in Rusland. Dit gebeurde slechts twee weken nadat het gebruik werd goedgekeurd door IFAB, de organisatie die verantwoordelijk is voor regelwijzigingen in de sport.

Champions League

,,Bij het WK krijgen we scheidsrechters te zien die nog nooit met dit systeem hebben gewerkt. Ik hoop niet dat het tot problemen leidt'', aldus Ceferin in een interview met Gazzetta dello Sport. ,,Het is te vroeg voor VAR. Dat betekent niet dat we het nooit zullen invoeren. Ooit zullen we het ook in de Champions League gebruiken, maar we hebben geen haast.

Quote De Champions League is als een Ferrari of een Porsche Aleksander Ceferin

Ceferin had al aangekondigd de video-scheidsrechter komend seizoen niet zal worden gebruikt in de Champions League. ,,De Champions League is als een Ferrari of een Porsche. Daar kun je niet meteen in gaan rijden. Je moet eerst oefenen en kijken hoe het werkt.''

De IFAB is hoopvol over de video-scheidsrechter, omdat volgens de organisatie het aantal scheidsrechtersfouten is verminderend. Critici vinden daarentegen dat er alleen maar verwarring ontstaat tijdens de wedstrijd en dat de toeschouwers niet op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt als een beslissing wordt beoordeeld.



De VAR wordt dit seizoen gebruikt in de Serie A, de Bundesliga en de Portugese Primeira Liga. In het komende seizoen zal de videoscheidsrechter bij alle eredivisiewedstrijden worden ingezet.