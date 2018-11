UEFA wil meer balans in speelkalender

Beide organisaties hechten veel waarde aan een hervorming van de overvolle kalender. ,,We willen werken aan een beter evenwicht tussen de wedstrijden op Europees niveau - in de Champions League en de Europa League - en op nationaal niveau", zei Agnelli. ,,In Engeland kunnen teams in eigen land aan 53 wedstrijden per seizoen komen. Duitse teams daarentegen spelen maximaal 43 duels. We willen een regeling treffen waardoor alle Europese ploegen in eigen land ongeveer evenveel wedstrijden moeten spelen.''



Ceferin benadrukte daarnaast in Brussel dat ploegen uit kleinere voetballanden niet hoeven te vrezen voor deelname aan de voorrondes van de Champions League.’’