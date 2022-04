UEFA wil ‘salary cap’ invoeren om einde te maken aan torenhoge lonen

Concreet zal de UEFA het toegestane tekort over drie jaar verdubbelen tot zestig miljoen euro. Aan de andere kant moet de loonlast langzaam dalen. In het seizoen 2023-2024 mag nog 90 procent van de inkomsten besteed worden aan de loonmassa, in het seizoen 2024-2025 wordt dat 80 procent en in het seizoen 2025-2026 70 procent. Tegen dat seizoen moeten de huidige contracten afgelopen zijn. De UEFA voert hiermee een afgezwakte vorm van een ‘salary cap’ in, een belangrijke regel in verschillende Amerikaanse sportcompetities. In Europa is een strikte ‘salary cap’ moeilijk invoerbaar vanwege de verschillende wetgevingen in verschillende landen.