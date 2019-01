Uitblinker Promes helpt Sevilla aan zege in eerste duel met Barça

Bij Barça ontbrak Lionel Messi in de selectie (hij kreeg rust) en begon spits Luis Suárez op de bank. Aanwinst Kevin-Prince Boateng maakte direct zijn basisdebuut voor de Catalanen en Jasper Cillessen stond zoals altijd in het bekertoernooi op het doel bij de koploper in de Spaanse competitie.



Maar Barcelona maakte weinig indruk op bezoek bij Sevilla. Zo was Promes constant een plaag voor de verdedigers van Barça. In de 58e minuut was het dan ook raak voor de thuisploeg: na een knappe actie én voorzet van Promes tikte Pablo Sarabia raak: 1-0. Een kwartier voor tijd maakte spits Wissem Ben Yedder ook nog de 2-0, waardoor Sevilla met een mooie uitgangspositie kan uitkijken naar de return in Camp Nou (30 januari).



Beide ploegen speelden vorig seizoen in de finale van de Copa del Rey ook tegen elkaar. Barça won destijds met 5-0. Real Madrid speelt donderdag thuis tegen FC Girona.



Sevilla kende na de winterstop een mindere periode in La Liga. Al vier wedstrijden op rij won de ploeg niet in de competitie en afgelopen weekend werd ook verloren van Real Madrid. Dat was een reden voor de club om zich deze transferperiode te versterken met Maximilian Wöber van Ajax. De verdediger bleef echter op de bank.



Voor FC Barcelona was het een bijzondere avond in Sevilla. Diezelfde middag tekende Frenkie de Jong een contract voor na dit seizoen bij de club uit Catalonië. De Nederlander komt voor zo'n 75 miljoen euro over van Ajax.