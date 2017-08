Uitblinker Quincy Promes weer onderuit met Spartak

Spartak stond bij rust nog met 2-0 voor. Promes verzorgde bij doelpunten van Denis Gloesjakov en Luiz Adriano de assists. In de tweede helft gaf de thuisploeg de overwinning alsnog uit handen. Dmitri Barinov, Aleksej Mirantsjoek, Aleksandr Kolomejtsev en Manuel Fernandes maakten de doelpunten voor de bezoekers. De treffer van Promes in blessuretijd kwam te laat om de overwinning van Lokomotiv nog in gevaar te brengen.



Landskampioen Spartak draait dit seizoen stroef. In de eerste zeven wedstrijden werden slechts acht punten gehaald. Daarmee staat Spartak op een teleurstellende tiende plaats in de hoogste Russische klasse.