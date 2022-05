Uitgevallen Virgil van Dijk: ‘Ik voelde een steek achter mijn knie, hopelijk komt het in orde’

En het seizoen is nog niet voorbij voor Liverpool. In de finale van de Champions League wacht Real Madrid en ook de landstitel kan nog gewonnen worden. Dan moeten de mannen van Jurgen Klopp in de laatste twee competitiewedstrijden wel drie punten inlopen op koploper Manchester City.

Trainer Jürgen Klopp denkt dat de blessure vanVan Dijk meevalt. ,,Ik denk dat Virgil in orde is, maar hij had last van een spier”, aldus Klopp. Het is nog niet duidelijk of de Duitser in de eindfase van het seizoen kan beschikken over Fabinho en Mohamed Salah. Fabinho miste de finale door een blessure, Salah viel na een halfuur tegen Chelsea geblesseerd uit.