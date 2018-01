Uitzwaaiwedstrijd Duitsland tegen Saudi's

Duitsland oefent in maart tegen Spanje en Brazilië. In de voorbereiding op het WK belegt Löw met zijn selectie een trainingskamp in het zuiden van Tirol. Onderdeel daarvan is een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oostenrijk, op 2 juni in Klagenfurt. Zes dagen daarna volgt de laatste test tegen Saudi-Arabië, dat zich onder leiding van bondscoach Bert van Marwijk wist te kwalificeren voor het WK. Van Marwijk vertrok kort daarna vanwege een verschil van inzicht met de bond. De oud-bondscoach van Oranje gaat alsnog naar het WK, maar dan met Australië.