Unicum in Cuba: spelers uit buitenland welkom in nationale ploeg

Samenvatting Koeman lachende derde na gelijkspel in Madrileen­se derby

7 maart De 227ste editie van El Derbi Madrileño tussen Atlético Madrid en Real Madrid is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Luis Suárez leek de matchwinner te worden in Wanda Metropolitano, maar kort voor tijd maakte Karim Benzema nog gelijk. Daarmee is Ronald Koeman met FC Barcelona de lachende derde, want de titelstrijd in Spanje ligt nog volledig open.