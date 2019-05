Union Berlin kan de 56ste Bundesligaclub worden

Union Berlin kan het beste seizoen uit de clubgeschiedenis bekronen met promotie naar het hoogste niveau in Duitsland. Als de club uit de voormalige DDR in twee duels afrekent met VfB Stuttgart – vanavond (20.30 uur) en maandag – wordt het de 56ste club in de Bundesliga.

Toen de Bundesliga in 1963 het levenslicht zag, speelde Union nog in de Oost-Duitse competitie. Na de hereniging van Oost- en West Duitsland in 1990 begon de bescheiden cultclub uit Berlijn-Köpenick aanvankelijk in de Regionlliga. In 2009 promoveerde ‘Eisern’ Union als kampioen van de Derde naar de Tweede Bundesliga, waarin het sindsdien onafgebroken speelt.

Union werd dit seizoen derde en liep directe promotie op doelsaldo maar net mis. In de zogenaamde Relegation kan de ploeg van trainer Urs Fischer alsnog zijn doel bereiken. Dan moet het wel zien te winnen van VfB Stuttgart, de nummer 16 uit de Bundesliga.

Een eenvoudige opdracht is dat niet, zo leert de historie. In de tien voorgaande promotie-degradatie play-offs redde de club op het hoogste niveau acht keer het vege lijf. Alleen FC Nürberg (2009 tegen Cottbus) en Fortuna Düsseldorf (in 2012 tegen Hertha BSC) promoveerden in de Relegation.

Slaagt Union er wel in, dan wordt het de 56ste club in de Bundesliga. De laatste nieuweling was RB Leizpig in 2017.