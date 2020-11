Union en Becker behouden aansluiting met top, Mainz dankzij hattrick Mateta langs Freiburg

Beckenbau­er na blamage van Duitsland in Sevilla: ‘De hele wereld lacht ons uit’

20 november Franz Beckenbauer is in een column in Bild ingegaan op de afstraffing voor de Duitse voetbalploeg, dinsdag in Sevilla. ,,Nu lacht de hele wereld ons uit", zei de 75-jarige 'Der Kaiser'. Duitsland verloor met 6-0 van Spanje.