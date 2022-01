United-aanvaller Greenwood (20) gearresteerd na huiselijk geweld en seksueel misbruik

Robson publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks. ,,Aan iedereen die wil weten wat voor persoon Mason Greenwood echt is en wat hij met me doet”, schreef Robson erbij. De berichten zijn inmiddels verwijderd.



Manchester United reageerde in Engelse media eerst met een korte verklaring. ,,We zijn op de hoogte van afbeeldingen en beschuldigingen die op sociale media circuleren. We geven verder geen commentaar totdat de feiten zijn vastgesteld. Manchester United keurt geen enkele vorm van geweld goed.”



Later op zondag kwam de clubleiding met een gewijzigd standpunt. ,,Mason Greenwood zal tot nader order niet terugkeren om te trainen of wedstrijden te spelen.”

De vader van Harriet Robson gaf later op de dag nog een statement aan de Daily Mail. ,,Wij hoorden vanochtend om 6 uur wat er gebeurd was. Ze wilde niet dat dit naar buiten kwam, maar haar telefoon is gehackt en nu staat alles op internet. Hun relatie was de afgelopen maanden al niet goed. Ze is er helemaal kapot van. Ze waren heel erg verliefd en zijn lang samen geweest, maar het is nu een zaak voor de politie.”

De 20-jarige Greenwood komt uit de jeugdopleiding van Manchester United en is dit seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht. De aanvaller debuteerde in september 2020 in de nationale ploeg van Engeland. Enkele dagen na zijn debuut overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop terug naar huis. Greenwood miste afgelopen zomer het EK vanwege een blessure.

Vanwege de WK-kwalificatiewedstrijden buiten Europa ligt de Premier League dit weekeinde stil. Manchester United speelt vrijdag in de FA Cup tegen Middlesbrough.