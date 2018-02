United houdt dankzij De Gea in topvorm de nul bij Sevilla

Door Mikos Gouka



Daar zat hij dan. Paul Pogba. Op de reservebank in het zoals altijd uiterst sfeervolle Estadio Ramón Sánchez Pizjuán van Sevilla. Manager Mourinho dacht dat Manchester United het wel zonder de Franse international af zou kunnen tegen de huidige nummer vijf van Spanje.



Pogba had zelf besloten in het weekeinde de bekerwedstrijd tegen Huddersfield Town aan zich voorbij te laten gaan omdat hij zich niet fit voelde. Dit tot onvrede van 'the special one', die vanavond voor de wedstrijd nog maar eens fijntjes aangaf dat Pogba toch echt zelf voor twijfels had gezorgd. En twijfels, zo doceerde de Portugees, die kon Manchester United natuurlijk niet gebruiken in het Champions League-avontuur in Andalusië.



En dus stond niet Pogba maar de 21-jarige Scott McTominay aan de aftrap in Spanje. Met naast hem Ander Herrera. Maar niet lang. Herrera liep bij het geven van een hakballetje een hamstringblessure op en dus was de verbannen Pogba als invaller al snel weer gewoon op het veld te bewonderen.



Defensie

Mourinho had vooraf al voorspeld dat het geen doelpuntenfestijn zou worden in Sevilla. Onder zijn leiding speelt Manchester United, voor het eerst sinds de periode onder manager David Moyes weer eens actief in de knock-outfase van de Champions League, steevast vanuit een gesloten defensie. En sinds bij Sevilla de Italiaan Vincenzo Montella aan het roer staat, is het ook niet meer alleen blind op de aanval spelen wat ze in Sevilla doen.



Beide ploegen wonnen de laatste vier edities van de Europa League, driemaal Sevilla en afgelopen jaar Manchester United. De stap naar de top van het miljoenenbal lijkt voor deze formaties veel te groot, maar met Mourinho aan het roer weet je het nooit. Zeker als hij zich straks tactisch kan vastbijten in op papier veel sterkere tegenstanders. De Portugees heeft in elk geval een droom. Hij wil de eerste manager ooit worden die met drie clubs de Champions League wint. In 2004 was het raak met FC Porto, in 2010 met Internazionale.



,,Het dromen begint doorgaans pas vanaf de kwartfinale'', zegt Mourinho zelf. En dan moet dus eerste Sevilla worden uitgeschakeld, iets waar Leicester City vorig seizoen wonderwel in slaagde. In Spanje was De Gea in topvorm nodig voor een goed resultaat. De manier waarop de keeper de kopbal van de Colombiaan Luis Muriel vlak voor rust onschadelijk maakte, was werkelijk verbluffend. Op 13 maart zal de Spaanse keeper er op Old Trafford wederom moeten staan om kwalificatie af te dwingen.