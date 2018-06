Uruguay moeizaam langs Salah-loos Egypte

Door Daniël Dwarswaard



Bondscoach Héctor Cúper van Egypte had iedereen vooraf zand in de ogen gestrooid. De coach vertelde een dag voor de wedstrijd nog niet te twijfelen aan de inzetbaarheid van Salah, maar de ster van Liverpool was toch niet fit genoeg om te starten. Zijn schouder, gekwetst in de Campions League-finale na een overtreding van Sergio Ramos, bleek nog te zwak. Heel Egypte gaat er van uit dat hun ster nog een rol kan spelen in de andere twee poulewedstrijden tegen Rusland en Saoedi-Arabië.



En Uruguay? Dat speelde wél met de sterren Luis Suárez en Edinson Cavani. Maar vooral die eerste stelde teleur. Suárez kreeg meerdere uitstekende kansen om te scoren, maar de ex-Ajacied miste de scherpte die nodig is om met dit Uruguay een rol van betekenis te kunnen spelen op het WK. Ook twintig minuten voor tijd lukte het Suárez niet te scoren, omdat hij te lang treuzelde met de bal aan zijn voet.