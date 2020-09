Vader Messi vertrekt zonder resultaat uit Barcelona

Clubvoorzitter Josep Bartomeu was ongeveer anderhalf uur met Jorge Messi in conclaaf om het verzoek van de Argentijnse balvirtuoos om de club te verlaten te bespreken. Geen van beide partijen wilde echter concessies doen.

De naam van Messi wordt in verband gebracht met onder meer Manchester City, maar Jorge Messi stelde dat er nog geen contact is geweest met de club waar Pep Guardiola trainer is. Jorge Messi: ,,Er is nog niets rond. Ik heb niet met Pep gepraat. Ik heb nog niemand gesproken.”