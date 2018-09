Valcke declareerde bijna 10 miljoen bij FIFA

Dat blijkt uit de uitgebreide toelichting van het internationaal sporttribunaal CAS na een vonnis in juli. Het CAS wees destijds het beroep van Valcke tegen zijn straf af en kwam twee maanden later met de schriftelijke onderbouwing.

Valcke, ooit de rechterhand van de eveneens gestruikelde ex-FIFA-voorzitter Sepp Blatter, is onder meer wegens fraude door de FIFA geschorst voor tien jaar, met een geldboete van bijna 90.000 euro. De Zwitserse justitie is nog altijd bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van Valcke.

In de uitspraak van het CAS wordt tevens melding gemaakt van de rol die Valcke heeft gespeeld in de handel in tickets op de zwarte markt voor het WK in 2014 in Brazilië. Ook heeft hij zijn zoon met voorkennis aan een zeer lucratief WK-contract geholpen.