Valencia geeft strijd om CL-ticket niet op: ruime zege op hekkensluiter

Valencia leidde bij de rust al met 0-5. Na de rust deden de bezoekers het wat rustiger aan. Santi Mina was met twee treffers en twee assists de belangrijkste man bij de bezoekers.



Valencia staat op de vijfde plek, met drie punten minder dan nummer vier Getafe. Er zijn nog twee speelronden te gaan in La Liga.



Valencia kan zich ook nog via de Europa League kwalificeren voor de Champions League. De titel is daarvoor noodzakelijk. De Spaanse ploeg ontvangt donderdag in de return van de halve finales Arsenal, dat in de thuiswedstrijd afgelopen donderdag in Engeland met 3-1 zegevierde.