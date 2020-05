Valencia hekelt trainer De Roon en Hateboer: ‘Hij heeft mensen in gevaar gebracht’

Valencia heeft geen goed woord over voor Gian Piero Gasperini, de succesvolle trainer van de Italiaanse voetbalclub Atalanta die besmet was met het coronavirus toen zijn ploeg in de Champions League op 10 maart tegen de Spaanse club speelde.

,,Met zo’n actie kan hij wel heel veel mensen uit Valencia in gevaar hebben gebracht”, reageerde de club, waar Jasper Cillesen als doelman actief is, in een verklaring. ,,Die wedstrijd moest in ons stadion al zonder fans worden gespeeld, vanwege het coronavirus. En dan hoor je nu dit.”

Atalanta won in het lege Mestalla-stadion met 4-3. Enkele weken daarvoor zaten er nog ruim 40.000 mensen op de tribunes in Milaan bij het eerste duel. De ploeg van Gasperini versloeg Valencia in het goedgevulde San Siro met 4-1. Gezondheidsexperts betitelden die wedstrijd later als “een biologische bom”. Vooral het noorden van Italië, waar Bergamo in ligt, werd in de weken erna zwaar getroffen door het coronavirus.

De 62-jarige Gasperini onthulde zondag in een interview met de Gazzetta dello Sport dat hij ziek op de bank zat bij de return op 10 maart in Spanje. ..De dag voor de wedstrijd voelde ik me niet lekker en de avond na de wedstrijd was het nog erger”, zegt de Italiaan, die toen geen koorts had en dus niet dacht aan Covid-19. Uit een recente test bleek dat de trainer antistoffen in zijn lichaam heeft en dus ook besmet is geweest. ,,Als je nu naar foto’s van toen kijkt, zie je dat er ik niet goed uit zie op de bank. Op de dag van de wedstrijd dacht ik: ik kan nu niet afhaken, ik heb nog zoveel te doen.”