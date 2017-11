Valencia houdt druk op FC Barcelona na winst bij Espanyol

Valencia had het vanmiddag zwaar in het Estadi Cornellà-El Prat op bezoek bij de tweede club uit Barcelona, maar door goals van Geoffrey Kondogbia ('67) en Santi Mina ('83) won de ploeg van trainer Marcelino García Toral uiteindelijk met 0-2. Dat betekende alweer de achtste overwinning op rij voor Los Che , een clubrecord in La Liga.

Volgende week zondag komt FC Barcelona om 20.45 uur op bezoek in een uitverkocht Mestalla. FC Barcelona gaat aan kop in La Liga met 34 punten na twaalf wedstrijden: elf overwinningen en een gelijkspel. Valencia volgt met 30 punten en is ook nog altijd ongeslagen: negen overwinningen en drie gelijke spelen. Valencia heeft zes punten meer dan Real Madrid en Atlético Madrid, die gisteravond met 0-0 gelijkspeelden in de Madrileense derby. Valencia eindigde de afgelopen twee seizoenen twee keer op rij zeer teleurstellend als twaalfde in de Spaanse competitie.