Valencia met tien man onderuit bij Osasuna

Le Classique kopie van de Klassieker: PSG zet Marseille opzij

23:17 Le Classique, de strijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille, had vanavond veel weg van de Klassieker. Ook in Frankrijk zette de koploper de rivaal in één helft opzij met 4-0 en werd er na de rust niet meer gescoord.