Valse start Bayern München bij Gladbach

Kuitblessure Koeman beleeft voorlopig nog weinig plezier aan Agüero: spits tien weken uit de roulatie

9 augustus Ronald Koeman kan waarschijnlijk pas in november een beroep doen op Sergio Agüero. De 33-jarige spits uit Argentinië is zo'n tien weken uit de roulatie met een blessure aan zijn kuit, zo meldt FC Barcelona. Eerder was nog de verwachting dat hij binnen drie weken fit zou zijn.