Van Aanholt: ‘Honderd procent klaar om te knielen’

Zijn Crystal Palace hervat op 20 juni de competitie tegen Bournemouth. ,,Ze hebben geknield in Duitsland en Premier League-teams hebben het ook gedaan op de training. We hebben als wereldwijde sport een platform en dus moeten we samenkomen”, vertelt Van Aanholt, die van streek was van het overlijden van George Floyd maar die ook positieve punten ziet. ,,Het is mooi om zoveel eenheid tussen zwarte en witte mensen te zien en om zoveel liefde en steun te krijgen.”

Van Aanholt ziet dat het voor donkere mensen ook lastig is om trainer te worden in de voetbalwereld, waar Raheem Sterling dinsdag al stelde dat ‘een derde van de Premier League zwart is, maar er geen enkele zwarte coach is’. Cijfers wijzen inderdaad uit dat slechts 1,7 procent van de coaches in toplanden zwart is. Het zet Van Aanholt aan het twijfelen of hij een carrière als trainer voor zich ziet. ,,Ik weet het nog niet. Ashley Cole probeert het. Clarence Seedorf haalde zijn papieren, maar werd ontslagen bij AC Milan. Ik weet niet waarom. Veel zwarte coaches moeten onderaan beginnen, ik weet niet waarom.”