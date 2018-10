Van Aanholt op één na meest trefzekere verdediger in Engeland

Het schot met rechts in de bovenhoek was alweer Van Aanholts zesde doelpunt in 2018. De 28-jarige vleugelspeler had gisteravond wat geluk in het knusse Dean Court, waar hij de bal in buitenspelpositie van Wilfried Zaha ontving. Hij mocht door omdat de scheidsrechter het miste. In Engeland is nog geen VAR.



Van Aanholt liep door zijn doelpunt weer wat in op Marcos Alonso. De offensieve Chelsea-linksback is de enige verdediger die sinds de start van vorig seizoen vaker scoorde: acht keer. Arsenal-verdediger Nacho Monreal maakte er in die periode ook zes.