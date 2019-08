Van Aanholt schiet Crystal Palace in blessuretijd naar winst op Old Trafford

Manchester United begon goed aan het nieuwe seizoen. In eigen huis werd Chelsea met 4-0 verslagen, maar een week later liep de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer tegen puntverlies op (1-1 op bezoek bij Wolverhampton). Voor The Red Devils ging het thuisduel met Crystal Palace nog goed van start en had het de beste kansen, maar geheel tegen de verhoudingen in zette Jordan Ayew na een half uur spelen Crystal Palace op een 0-1 voorsprong. De Ghanees maakte een-op-een met De Gea geen fout en schoot de bal in de korte hoek beheerst langs de Spaanse doelman. Crystal Palace kreeg in het restant van de eerste helft zelfs kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar de schade bleef voor United beperkt.



Voetballend wilde het bij United in de tweede helft niet lukken, maar in de 69ste minuut kregen ze wel de ultieme kans om op gelijke hoogte te komen. Nadat Scott McTominay een een-tweetje opzette met Marcus Rashford werd hij door Crystal Palace-verdediger Luka Milivojevic gehaakt en kon scheidsrechter Paul Tierney niets anders dan naar de penaltystip wijzen. Rashford eiste de bal op (Pogba mocht hem na zijn misser tegen de Wolves niet nemen) en wist al zes keer op rij het buitenkansje te benutten, maar schoot de bal ditmaal hard op de bal. Twee minuten voor tijd tekende de van Swansea overgekomen Daniel James met een geplaatst schot alsnog voor de gelijkmaker.



In de blessuretijd zorgde Van Aanholt na een fout van Pogba voor een daverende verrassing door de 1-2 binnen te schieten.