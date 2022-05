Van Ajax tot Udinese: Marvin Zeegelaar in negen avonturen, door zes landen en op drie posities

Door Johan Inan



Ajax

,,Toen ik een jaar of zestien was, scoutte Bryan Roy me. Toen ging het meteen best snel. Van de A2, naar de A1 en naar Jong Ajax. Daar had trainer Marco van Basten mijn debuut gezien. Een paar dagen later debuteerde ik, tegelijk met Daley Blind, in het eerste elftal. Het shirt dat ik droeg tegen mijn oude club Volendam, heb ik nog steeds. Voor mijn vader Walter was het een emotioneel moment. Hij is gek van voetbal en als Amsterdammer ook van Ajax.”



,,Ik heb daarna nog een paar wedstrijden gespeeld. Daar bleef het helaas bij. Het was een grote switch voor me. Hoefde ik ineens niet meer mijn eigen voetbalschoenen te kopen. En ik was niet de makkelijkste jongen. Ik kon lastig zijn. In welk opzicht? Dat doet er niet meer toe, haha. Het was ook niet dat ik continu lastig was. Maar je bent jong en je doet soms gekke dingen. Naarmate je ouder wordt, leer je voor je beroep te leven.”