Van Basten snoeihard voor FC Barcelona én FIFA: ‘Ze zoeken altijd weer mazen in de wet’

Van Basten begrijpt niet hoe het noodlijdende Barça zo veel geld mag spenderen. ,,Er bestaat Financial Fair Play, maar dat wordt gewoon teniet gedaan. Ze zoeken altijd weer mazen in de wet. Het is niet goed dat deze verkeerde manier van bedrijfsvoeren wordt toegestaan.’’ La Liga treedt wél op tegen de torenhoge schulden van Barça. Zo mocht grootverdiener Lionel Messi zijn contract afgelopen zomer niet verlengen en is aanwinst Torres nog altijd niet ingeschreven voor de competitie. Barça moet eerst diverse spelers van de hand doen om ruimte te creëren in het salarisbudget.