Van Bommel begint bij VfL Wolfsburg met bescheiden oefenzege

video Barcelona wacht op Messi: man van 700 miljoen is plots ‘gratis’ af te halen

1 juli Terwijl FC Barcelona en Lionel Messi al maanden onderhandelen over een nieuw en laatste contract van de speler, zit de ster sinds vandaag zonder club. De Catalanen vertrouwen erop dat hij blijft, in Brazilië willen ze hem graag hebben mits hij zweert dat Pelé beter was dan Maradona.