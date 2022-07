Van Bommel, Janssen en Alderweireld spelen bij debuut voor Royal Antwerp gelijk tegen FC Drita

Mark van Bommel, Marc Overmars en Vincent Janssen hebben met Royal Antwerp FC hetzelfde meegemaakt als Feyenoord een jaar geleden. De ambitieuze Belgische club had in de voorronde van de UEFA Conference League een hele zware tegenstander aan FC Drita. Net als Feyenoord kwam het in de eerste confrontatie met de club uit Kosovo niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Van Bommel had er van tevoren al voor gewaarschuwd. In België wist vrijwel niemand iets van FC Drita af. Maar de nieuwe trainer van Royal Antwerp FC vreesde dat het geen makkie zou worden tegen de ploeg uit Kosovo. En dat was de eerste officiële tegenstander voor de Nederlandse trainer in Belgische dienst dus ook niet. Taai, defensief sterk en gevaarlijk in de counter was Drita, net zoals het dat een jaar geleden voor Feyenoord was.

,,Drita is al een tijdje aan het voetballen”, analyseerde Van Bommel. ,,Zij hebben ook al twee wedstrijden gespeeld in de Conference League. Zij zijn op fysiek vlak verder dan wij. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn.” Dat uitte zich ook op het veld van het Bosuilstadion, waar hij graag overtuigender aan zijn klus in Antwerpen had willen beginnen. Op een manier die beter past bij de ambitie die de club uitstraalt. Kijk alleen al naar de namen op het veld. Dertigvoudig Belgisch international Radja Nainggolan, voormalig speler van AS Roma en Internazionale, stond er al onder contract. Behalve de middenvelder stonden de door Overmars naar Antwerpen gehaalde Toby Alderweireld (bij debuut direct aanvoerder) en Vincent Janssen aan de aftrap.

Volledig scherm Mark van Bommel met Michel Ange Balikwisha. © BELGA

De Nederlandse spits kreeg daarmee de voorkeur boven Michael Frei, een Zwitserse aanvaller die vorig seizoen 24 doelpunten maakte voor de ‘Great Old’. Met Janssen erbij heeft Van Bommel dus twee topspitsen tot zijn beschikking. ,,Ik ben blij dat Vincent er is, maar ik ben ook blij dat Michael er is”, zei de trainer daarover. ,,Ik moet kiezen, maar dat is prettig voor een trainer.”

De keuze viel nu dus op Janssen, die ook kansjes kreeg om bij zijn officiële debuut te scoren. Maar dat deed hij niet, waardoor Royal Antwerp FC net als Feyenoord een jaar geleden bleef steken op een 0-0 gelijkspel in het eerste duel met FC Drita. En een gelijkspel tegen een ploeg uit Kosovo in een Europees toernooi, dat is niet waarvoor Van Bommel, Overmars en Janssen naar Antwerpen zijn gekomen.

Aan de andere kant overkwam dat Feyenoord vorig jaar dus ook, om vervolgens de finale van datzelfde toernooi te halen. ,,Laten we hopen dat wij doorkomen en dan dezelfde route bewandelen als Feyenoord”, concludeert Van Bommel al. ,,Maar dat zal niet makkelijk worden.”

Volledig scherm © BELGA