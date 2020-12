Van Bronckhorst kiest voor gezin en stapt op bij Guangzhou R&F

Samenvatting Napoli eert Maradona met ruime zege op AS Roma in fraaie Argentinië-shirts

30 november Napoli boekte vanavond een fraaie 4-0 zege in de topper tegen AS Roma. Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Dries Mertens en Matteo Politano scoorden voor Napoli, dat in Argentinië-shirts speelde om clublegende Diego Maradona te eren.