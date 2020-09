Van de Beek bekert bij basisdebuut verder met ManUnited

video Van de Beek staat voor officiële debuut bij Manchester United

18 september Donny van de Beek gaat zaterdag debuteren in het shirt van Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer wilde een dag van tevoren niet zeggen of de van Ajax overgekomen middenvelder tegen Crystal Palace ook direct in de basis start, maar hij stelde Van de Beek wel speeltijd in het vooruitzicht.