Van de Beek belangrijk voor winnend United, Arsenal deelt tik uit aan Fulham

VideoManchester United heeft zondag moeizaam gewonnen van laagvlieger Burnley. Het duel op Old Trafford eindigde in 3-1 na een ruststand van 0-0. Mason Greenwood was de gevierde man bij de thuisclub. De 19-jarige spits bracht de eerste twee treffers van zijn ploeg op zijn naam. Zijn tweede doelpunt viel in de 84e minuut.

Invaller Edinson Cavani besliste het duel in de extra tijd. De assist kwam op naam van de jarige Donny van de Beek (24). De Ajacied mocht in de 84e minuut invallen. Namens Burnley tekende James Tarkowski in de 50e minuut voor de gelijkmaker. Ploeggenoot Erik Pieters bleef op de bank.

Op de ranglijst heeft Manchester United een achterstand van 8 punten op stadgenoot Manchester City. Beide ploegen hebben nog zes wedstrijden te gaan in de Premier League. United won donderdag op eigen veld met 2-0 van Granada en plaatste zich daarmee voor de halve finales van de Europa League. Daarin is AS Roma de tegenstander.

Volledig scherm Manchester United-speler Donny van de Beek (rechts) juicht samen met teamgenoot Bruno Fernandes. © AFP

Arsenal deelt Fulham gigantische dreun uit

Fulham heeft twee dure punten uit handen gegeven in strijd tegen degradatie. De Engelse laagvlieger kreeg in de slotseconden op bezoek bij stadsgenoot Arsenal een tegentreffer, waardoor het duel in 1-1 eindigde. Bij Fulham ontbrak rechtsback Kenny Tete vanwege een coronabesmetting.

Na een uur spelen leek Josh Maja vanaf elf meter zijn ploeg naar de zege te schieten. Voor rust had Arsenal-talent Bukayo Saka de thuisploeg op voorsprong gezet, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Eddie Nketiah tekende in minuut 97 voor de gelijkmaker. Fulham kwam dankzij de remise op 27 punten. De Londenaren hebben nog vijf duels om het gat met de veilige nummer zeventien te dichten. Burnley heeft 33 punten verzameld, maar heeft nog wel twee wedstrijden extra voor de boeg.

Fulham moest het stellen zonder vaste rechtsback Kenny Tete. De Oranje-international zit de komende dagen in quarantaine wegens een positieve coronatest. Ook pechvogel Terence Kongolo ontbrak in de wedstrijdselectie. De linksbenige centrumverdediger maakte vorige week na lang blessureleed zijn rentree tegen Wolverhampton Wanderers, maar raakte in dat duel opnieuw ernstig geblesseerd. Hoe lang de voormalig Feyenoorder langs de kant staat, is niet bekend.

Volledig scherm Josh Maja. © AP

