Van de Beek valt weer uit de toon: ‘Dit United lijkt niet naar hem om te kijken’

,,De blik op zijn gezicht bij die wissel zegt genoeg (zie video, red.). Het somt zijn afgelopen maanden op: hij speelt met een gebrek aan vertrouwen en ritme", zo analyseerde Jermaine Jenas bij de BBC. ,,Ik denk eerlijk gezegd niet dat het zijn eigen fout is. Hij is een professional en doet alles wat hij kan, maar als je niet een aantal wedstrijden achter elkaar kunt spelen of het gevoel hebt dat je wat fouten kunt maken, dan kun je jezelf niet goed laten zien. Je laat dan niet alles van jezelf zien, omdat je bang bent fouten te maken. Daardoor heeft hij nog niet kunnen laten zien waarvoor hij in eerste instantie naar de club is gehaald", zo neemt Jenas het voor de Nederlander op.



Hij vervolgt: ,,Je moet voorzichtig zijn met zo'n jongen en niet van Van de Beek verwachten dat hij doet wat Fernandes doet. Hij is een andere type speler. Ik denk dat Van de Beek nog steeds moet ontdekken wat hij is voor Manchester United. Ik zou het mooi vinden als hij de bal wat vaker zou krijgen. Misschien moet hij gewoon eens schieten in plaats van de bal terug of naar de zijkant te spelen. Dit United lijkt niet naar hem om te kijken, wat wel een probleem voor hem begint te worden.”



Van de Beek kwam tot nu toe 25 keer in actie voor Manchester United. Daarin wist hij één keer te scoren: bij zijn debuut tegen Crystal Palace.