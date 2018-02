Van de Looi moet achterin puzzelen bij Willem II

Voetblessure Neymar: ook met blessure op slecht moment 4000 euro per uur

27 februari Haalt Neymar het voor Paris Saint Germain cruciale Champions League duel in de achtste finale met Real Madrid dinsdag? Die vraag houdt Parijs in de greep nu berichten over de ernst van de blessure van de Braziliaanse sterspeler elkaar in rap tempo opvolgen én tegenspreken.