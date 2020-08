Van de Sanden wint Franse beker met Olympique Lyon na strafschoppen tegen PSG

Na 90 minuten stond het nog altijd 0-0 in het Stade Abbé-Deschamps, waar de wedstrijd een tijdje stillag nadat het licht al vroeg was uitgevallen. Een strafschoppenserie moest uiteindelijk de beslissing brengen en die werd door Olympique Lyon met 4-3 gewonnen. Oranje-international Shanice van de Sanden viel in de 74ste minuut in bij Lyon, maar nam geen penalty. Christiane Endler, de Chileense keepster van PSG, stopte de vierde penalty van Olympique Lyon, die werd genomen door Eugenie Le Sommer. Daarna ging Endler zelf achter de bal staan om PSG op voorsprong te zetten, maar ze schoot tegen de lat. Engels international Lucy Bronze scoorde vervolgens, waarna Lyon-keepster Sarah Bouhaddi de penalty van Léa Khelifi stopte.

Olympique Lyon won de UEFA Women's Champions League de afgelopen vier jaar en staat op zaterdag 22 augustus in San Mamés in Bilbao in de kwartfinale tegenover Bayern München. De winnaar van dat duel neemt het in de halve finale op tegen Arsenal of Paris Saint-Germain, die elkaar diezelfde avond treffen in Estadio Anoet in San Sebastián.