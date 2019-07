Van den Berg krijgt groen licht van FIFA: Liverpool-debuut lonkt

De reden dat Van den Berg nog niet speelde, was omdat hij zijn transfer nog niet officieel was goedgekeurd door wereldvoetbalbond FIFA. Liverpool heeft nu bekendgemaakt dat er groen licht is, en dat Van den Berg dus mag spelen.

Hij zou vannacht zijn debuut kunnen maken: vanaf 02.05 uur neemt Liverpool het in Yankee Stadium in New York op tegen Sporting Portugal, de club van Bas Dost en trainer Marcel Keizer. Van den Berg begint op de bank, maar zijn werkgever zinspeelt op speeltijd door te stellen: ,,Sepp van den Berg is speelgerechtigd voor vanavond.” Het is voor The Reds de vijfde zomerse oefenpot. In eigen land werd er gewonnen van Tranmere Rovers (6-0) en Bradford City (3-1), in de VS werd verloren van Borussia Dortmund (3-2) en Sevilla (2-1).