Van den Brom blikt terug op Zlatan-show: 'Bedankt, klootzak'

Samen met zijn toenmalige assistent Besnik Hasi blikte Van den Brom voor Het Laatste Nieuws nog eens terug op die wedstrijd. Anderlecht krijgt vanavond opnieuw bezoek van Paris Saint-Germain, dat met Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Neymar over een droomvoorhoede beschikt. Vier jaar geleden moest Anderlecht dus vooral vrezen voor Ibrahimovic, maar dat ging niet helemaal goed. ,,Ik ben PSG destijds vooraf twee keer gaan bekijken. Een keer met mijn dochter en een keer samen met Besnik, toen ze met 4-0 wonnen van Bastia. In die wedstrijd deed Zlatan werkelijk geen flikker. Hij stond maar wat te lummelen, verdedigde niet mee. Wij hadden dus het plan om een mannetje meer op het middenveld te zetten, omdat Zlatan niet meeverdedigde. Dat pakte niet helemaal goed uit," zeggen Van den Brom en Hasi nu lachend.

Een ander plan was om de Argentijnse middenvelder Matias Suarez vanaf de linkerflank naar binnen te laten trekken. ,,Ik wist dat hun rechtsback Gregory van der Wiel daar niet van houdt. Op de training schoot Suarez vanaf links alles binnen, maar in de wedstrijd liet hij niks zien. En Van der Wiel gaf twee assists.. We hebben er dagen op gehamerd dat Van der Wiel lage voorzetten zou geven bij de eerste paal, alle spelers waren daar op voorbereid. De 0-1 en 0-2 kwamen uit een voorzet van Van der Wiel op Ibrahimovic bij de eerste paal. Om gek van te worden als trainer. Ik ben Zlatan na de wedstrijd nog wel een hand gaan geven en ik zei hem lachend 'Bedankt, klootzak'. We kenden elkaar nog van onze tijd bij Ajax. Hij zei nog net geen sorry tegen mij, maar hij voelde zich wel wat ongemakkelijk."

Van den Brom kreeg na afloop kritiek in de Belgische media vanwege zijn houding op de bank. ,,Het was 0-3 bij de rust. Moet je dan als een gek gaan staan roepen aan de zijlijn? We zijn die avond gewoon kapotgemaakt door Zlatan. Als Neymar vanavond hetzelfde doet, dan maak het echt niet uit of Hein Vanhaezebrouck staat te schreeuwen en zwaaien of niet. Al hadden we die avond met twaalf spelers gespeeld, het had niet uitgemaakt."

Hasi vult aan: ,,Ik heb veertien jaar bij Anderlecht rondgelopen en heb maar één keer meegemaakt dat een speler van de tegenpartij applaus kreeg van het hele stadion. Dat was die avond met Zlatan."

Ontslagen

Van den Brom en Hasi trokken wel lessen uit de harde nederlaag in Brussel. ,,Twee weken later speelden we in het Parc des Princes in Parijs met 1-1 gelijk." Hasi volgde Van den Brom op 10 maart 2014 op als hoofdtrainer bij Anderlecht. Vorig seizoen werd Hasi hoofdtrainer van Legia Warschau, maar daar werd hij al op 18 september ontslagen. Dit seizoen begon hij vol goede moed als trainer bij de Griekse topclub Olympiakos, maar op 25 september kon de Albanees zijn koffers alweer pakken.

Ibrahimovic bewaart minder fijne herinneringen aan zijn laatste wedstrijd tegen Anderlecht. Op 20 april van dit jaar liep hij op Old Trafford een zware knieblessure op tegen de Belgen in de kwartfinale van de Europa League. De 36-jarige Zweed is hard op de weg terug en sluit binnenkort weer aan bij Manchester United, nu met rugnummer 10.