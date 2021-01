Van den Brom grijpt met Genk naast koppositie door misstap bij Kortrijk

Sepp Blatter opgenomen in ziekenhuis: ‘Hij heeft tijd en rust nodig’

7 januari Oud-voorzitter Sepp Blatter van de wereldvoetbalbond FIFA is opgenomen in een ziekenhuis. De gezondheidstoestand van de 84-jarige Zwitser is ernstig, maar zijn leven is niet in gevaar. Dat meldt het Zwitserse dagblad ‘Blick’, dat zich baseert op een korte verklaring van een dochter van Blatter. Over de aard van zijn klachten is niets bekend.