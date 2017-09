Van den Brom: Janssen past in elke competitie

,,Ik ben heel blij dat Vincent weer minuten gaat maken want in die paar minuutjes dat hij de kans kreeg bij Spurs was het moeilijk voor hem. De stap van AZ naar de Premier League is groot geweest voor hem maar vergeet niet dat hij er direct moest staan omdat Harry Kane geblesseerd raakte. Het verwachtingspatroon was ook hoog natuurlijk. Ik weet waar Vincent toe in staat is als hij vertrouwen voelt. Het is een type die in elke competitie zou passen. In Turkije dus ook. Hij zal zich sowieso een slag in de rondte werken. En dat kunnen ze daar wel waarderen. Turkse supporters hebben graag dat je hard werkt.''