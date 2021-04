Van den Brom met Racing Genk zeker van Belgische play-offs na ruime zege

‘El Shaarawy mist beide duels van AS Roma met Ajax’

5 april Stephan El Shaarawy mist beide duels van AS Roma met Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Volgens Sky Italia heeft de Italiaanse aanvaller zaterdag een spierblessure opgelopen in het competitieduel met Sassuolo (2-2). Hij zou 15 dagen rust moeten houden.