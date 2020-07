Van der Hoorn mag met Swansea plots dromen van Premier League: ‘Nooit meer verwacht’

Vanuit de spelersbus van Wales naar het West-Londense Brentford merkt Mike van der Hoorn op dat de Swansea City ‘eigenlijk wel een tentje op kan zetten’ in de Engelse hoofdstad. De finale van de play-offs is volgende week dinsdag immers op Wembley, in het noordwesten van Londen. Het mag duidelijk dat Swansea City na de 1-0 winst in de thuiswedstrijd met het nodige zelfvertrouwen is afgereisd voor de wedstrijd op Griffin Park, waar vanavond (20.45 uur) na 116 jaar voor het laatst gespeeld gaat worden. ,,Brentford heeft in principe een veel beter seizoen gehad dan wij. Aan het eind van vorig jaar stonden we nog in de middenmoot, maar nu het erop aankomt staan we hier toch door een fijne opleving. Dat komt ook wel door Nottingham Forest hoor, dat het helemaal weggaf in de laatste speelronde.”



Van der Hoorn doelt op het onverwachte 1-4 verlies van Forest club tegen Stoke City. Door de 4-1 winst van Swansea op Reading plaatste de ploeg van Van der Hoorn zich op doelsaldo voor de play-offs. Terwijl Forest in de blessuretijd nog een tegengoal kreeg, scoorde Swansea nog en zo werd de ploeg van coach Steve Cooper toch nog zesde. ,,Ik had er op gehoopt natuurlijk. Maar eerlijk gezegd helemaal niet op gerekend.”