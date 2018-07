Van der Linden gaat naar Sydney, Golovin naar AS Monaco

AS Monaco haalt Russische middenvelder Golovin

Aleksandr Golovin heeft een vijfjarig contract getekend bij AS Monaco. De 22-jarige middenvelder uit Rusland stond ook in de belangstelling van Chelsea, maar kiest nu dus voor de Franse topclub. Monaco betaalt 30 miljoen euro aan CSKA Moskou voor Golovin, die op het WK in eigen land een goede indruk achterliet.

Senegal geeft bondscoach Cissé nieuw contract

De Senegalese voetbalbond heeft zijn vertrouwen in bondscoach Aliou Cissé uitgesproken met een nieuw contract. De coach heeft wel een pittige opdracht meegekregen: hij moet met Senegal de finale halen van de Afrika Cup in 2019.



Cissé was met Senegal actief op het WK in Rusland en werd uitgeschakeld in de groepsfase. Niet op basis van te weinig punten of doelpunten, maar omdat het team meer gele kaarten had gekregen dan Japan. ,,De wereld heeft kunnen zien dat Senegal zeer behoorlijk kan voetballen en dat is mede te danken aan Cissé. We willen daarom graag verder met hem'', aldus voorzitter Augustin Senghor van de Senegalese bond.



De 42-jarige Cissé is sinds maart 2015 de bondscoach. Hij is zelf oud-international en was de aanvoerder van het nationale team op het WK van 2002.

Scolari weer hoofdcoach bij Palmeiras

De Braziliaanse trainer Luiz Felipe Scolari gaat weer aan de slag als trainer bij SE Palmeiras uit São Paulo. Scolari leidde het Braziliaans elftal in 2002 naar de wereldtitel en was ook in 2014 de bondscoach van de 'Goddelijke Kanaries'. Toen werd het gastland in de halve finale met 1-7 uitgeschakeld door Duitsland.



De 69-jarige coach was de afgelopen jaren actief in China, waar hij met Guangzhou Evergrande drie keer op rij landskampioen werd. Bij Palmeiras wordt 'Big Phil' voor de derde keer hoofdtrainer. Hij vervangt Roger Machado, die na vijftien van de 38 speelronden aan de kant werd gezet. De club uit São Paulo staat momenteel zevende in de Braziliaanse competitie.

AZ heeft Johnsen eindelijk binnen

AZ heeft Bjørn Johnsen (26) eindelijk binnen. De ADO-spits moet nog een medische keuring ondergaan in Alkmaar en tekent spoedig zijn contract bij AZ. AZ en ADO waren al langere tijd in onderhandeling over de spits die Wout Weghorst moet zien te vervangen. Lange tijd konden de clubs zich niet vinden in de juiste prijs maar er is nu toch een oplossing gevonden. Voor Johnsen zal een bedrag van rond de twee miljoen euro worden betaald door AZ.



De in Amerika geboren Noor Johnsen scoorde in zijn eerste seizoen in de eredivisie 19 keer voor ADO. Hij kan zich bij AZ op gaan maken voor de concurrentiestrijd met Fred Friday die gisteren nog een slechte indruk maakte in het voorrondeduel voor de Europa League tegen FC Kairat in Kazachstan. Ook jeugdexponent Myron Boadu komt voor die positie in aanmerking.

Van der Linden gaat naar Sydney

Jop van der Linden verdedigde afgelopen seizoen op huurbasis de kleuren van Willem II, maar vanaf dit seizoen speelt de verdediger nog zuidelijker: de speler van AZ verkast naar Sydney FC. De Alkmaarders doen geen uitlatingen over de transfersom voor de linkspoot die in 2015 naar AZ kwam.

Irak wil Zweed Eriksson (70) als bondscoach

De Iraakse voetbalbond heeft de zeventigjarige Zweed Sven-Goran Eriksson overgehaald bondscoach te worden. De voormalig bondscoach van onder meer Engeland gaat Irak leiden op de Azië Cup van 2019. Een official van de Iraakse bond meldde aan persbureau Reuters dat er een akkoord is, maar de Zweedse trainer zou nog geen definitief besluit hebben genomen.



Eriksson leidde Engeland op het WK van 2002 naar de kwartfinales. Hij was daarvoor clubtrainer bij onder meer Benfica, AS Roma, Sampdoria en Lazio en won landstitels in Zweden (met IFK Göteborg), Portugal (Benfica) en Italië (Lazio). Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika was de Zweed bondscoach van Ivoorkust. De laatste jaren trainde hij een aantal clubs in China.



Het toernooi om de Azië Cup is in januari 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten. Irak treft in de groepsfase Iran, Vietnam en Jemen.

Malone terug bij ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft Dion Malone weer teruggehaald. De 29-jarige middenvelder sluit per direct aan bij de selectie van coach Fons Groenendijk en is een contract voor twee jaar overeengekomen met de eredivisieclub.



Malone komt over van Qäbälä FK uit Azerbeidzjan, waar hij een seizoen speelde. De vijf seizoenen daarvoor droeg hij al het shirt van ADO en speelde hij 135 officiële duels voor de Haagse club.



Manager voetbalzaken Jeffrey van As is blij dat hij Malone heeft kunnen overhalen terug te keren. ,,We weten heel goed welke kwaliteiten we in huis halen met Dion. Hij is een fysiek sterke en veelzijdige speler, die op het middenveld en eventueel ook als rechtsachter kan spelen. Met zijn komst neemt de concurrentie op deze posities toe en kunnen we op diverse manieren spelen.''

Trainer Steijn tot medio 2021 bij VVV-Venlo

Hoofdtrainer Maurice Steijn heeft zijn contract bij VVV-Venlo met twee seizoenen verlengd. De Haagse coach, al sinds 2014 werkzaam bij de Limburgse club, blijft aan tot medio 2021. Steijn behaalde in 2017 met VVV-Venlo het kampioenschap in de eerste divisie en wist de club vorig jaar te behouden voor de eredivisie. Voor zijn komst naar Limburg trainde hij ADO Den Haag.



,,Het contract met Maurice liep na dit seizoen af en wij vonden het juist nu belangrijk om duidelijkheid te scheppen, zowel intern als extern'', zegt algemeen directeur Marco Bogers op de website van de club. ,,Het is zaak de focus op het voetbal en de prestaties te houden en gesprekken over een contractverlenging tijdens een seizoen leiden alleen maar af en kunnen voor onrust zorgen. Nu is er tijdig duidelijkheid.''



De 44-jarige trainer zegt verheugd te zijn met de contractverlenging: ,,Hier spreekt veel vertrouwen uit.'' VVV-Venlo wijst erop dat het vrij opmerkelijk is dat een hoofdtrainer in de huidige tijd zo lang actief is bij een club. Steijn gaat zijn vijfde seizoen in. ,,Dat is veelzeggend. Continuïteit, rust en duidelijkheid zijn belangrijke pijlers om verder te bouwen aan onze club.''

VVV-Venlo trainer/coach Maurice Steijn

