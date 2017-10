Van der Vaart baalt nog altijd van uitschakeling in 2011: 'Dit team heeft meer kans'

Van der Vaart was bij Tottenham Hotspur als schaduwspits een belangrijk onderdeel van een team met medespelers als Luka Modric en Gareth Bale, die later allebei naar Real Madrid vertrokken. ,,We hadden destijds vijf of zes topspelers voor wie je echt naar het stadion ging. Met Harry Redknapp hadden we een trainer die het niet te moeilijk maakte en ons veel vertrouwen gaf." Tottenham Hotspur won dat seizoen in de Champions League van FC Twente, Werder Bremen, Internazionale en AC Milan, maar in de kwartfinale bleek Real Madrid dus te sterk. ,,Nu heeft Tottenham Hotspur een team met allemaal topspelers. Met dat vertrouwen moeten ze vanavond en over twee weken op Wembley ook het veld op stappen tegen Real Madrid."