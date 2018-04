Van der Wiel verliest met Toronto finale Amerikaanse Champions League

De Canadese ploeg, kampioen van de Major League Soccer (MLS), verloor de finale tegen Guadalajara via strafschoppen. Met verdediger Van der Wiel in de ploeg wist Toronto tijdens de return in Mexico de opgelopen schade uit de thuiswedstrijd weg te werken, maar het ging mis vanaf de stip.



De Mexicaanse ploeg Guadalajara, ook wel bekend als Chivas, had vorige week in Canada met 2-1 gewonnen. De thuisploeg kwam woensdagavond voor eigen publiek op voorsprong via Orbelin Pineda, maar Jozy Altidore (ex-AZ) trok de stand al snel weer gelijk. De Italiaan Sebastian Giovinco zette Toronto kort voor rust op voorsprong en bracht de stand over twee duels daarmee weer volledig in evenwicht.