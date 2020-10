Van Dijk bedankt fans en teamgenoten voor steun: ‘Ik zal beter, fitter en sterker terugkomen’

Van Dijk plaatste zondagavond ook zelf een bericht op Twitter. ,,Vanmiddag heb ik het nieuws over mijn knie te horen gekregen. Ik ben nu gefocust op mijn herstel en zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Ondanks de zware teleurstelling die ik nu doormaak, ben ik ervan overtuigd dat er altijd kansen liggen en met de hulp van God doe ik er alles aan om beter, fitter en sterker terug te keren. Ik geloof erin dat alles in het leven gebeurt met een reden. Met de steun van mijn vrouw, kinderen, familie en iedereen bij Liverpool ben ik klaar voor de uitdaging die nu voor mijn voeten ligt", schrijft Van Dijk, sinds januari 2018 een enorm belangrijke schakel binnen het succesverhaal van The Reds met het winnen van de Champions League in 2019 en de Premier League in het afgelopen seizoen. ,,Ik wil iedereen bedanken voor de steun en zal er alles aan doen om mijn teamgenoten in de komende drukke weken zo goed mogelijk te blijven steunen. I'll be back.”