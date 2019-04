Van Dijk bij bookmakers favoriet voor titel ‘Player of the Year’

Bij de Engelse bookmakers is Van Dijk de grote favoriet voor de PFA (Professional Footballers’ Association) Players’ Player of the Year in ontvangst mag nemen. Bij het wedden op de verdediger uit Breda krijg je 40 procent van je inzet uitgekeerd. Van Dijk moet voor de prestigieuze individuele prijs vooral concurrentie duchten uit het kamp van Manchester City, de grote concurrent van Liverpool in de spannende titelstrijd in de Premier League. Met nog zes duels te gaan voor beide clubs heeft Liverpool nu een puntje voorsprong. Raheem Sterling (25% van inzet), Sergio Aguero (100% van inzet), Bernardo Silva (160% van inzet) en David Silva (330% van inzet) zijn de voornaamste uitdagers van Van Dijk. Ook Liverpool-aanvallers Sadio Mané en Mohamed Salah (allebei 280% van inzet), die de prijs vorig jaar won, worden gezien als belangrijke kandidaten voor de prijs.

Van Dijk is bezig aan een uitstekend seizoen bij Liverpool. Van de 1086 duels die hij dit seizoen in de Premier League aanging, won hij er liefst 795. Hij ontbrak dit seizoen pas 35 minuten in de Premier League, waarin hij in 32 duels tot nu goed was voor drie goals en pas één gele kaart. Zijn prestaties en zijn populariteit onder de fans maken hem dan ook een geduchte kandidaat voor de titel ‘Player of the Year’.

Drie Nederlandse voorgangers

De PFA Player of the Year is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan de speler die wordt beschouwd als de beste van het jaar in het Engelse voetbal. De winnaar wordt gekozen door de Professional Footballers’ Association (PFA) op basis van de stemmen van alle spelers in de Premier League. Van Dijk kan ook de prijs van de Football Writers’ Association (FWA) en de PFA Fans’ Player of the Year (FPY) nog winnen.



De prijs voor PFA Players’ Player of the Year wordt sinds 1974 uitgereikt in Engeland. Drie keer eerder won een Nederlander de prijs: Dennis Bergkamp in 1998, Ruud van Nistelrooy in 2002 en Robin van Persie in 2012. Van Persie won toen alle drie de speler van het jaar-prijzen, net als Mohamed Salah vorig jaar. De prijs voor speler van het jaar wordt eind deze maand al uitgereikt, terwijl de Premier League op zondag 12 mei pas afloopt.

Virgil van Dijk volgt mogelijk zijn ploeggenoot Mohamed Salah op als Player of the Year.

Terug op het oude nest

Vanavond wacht voor Van Dijk nog een bijzondere avond. Hij keert namelijk voor de tweede keer sinds zijn vertrek terug bij Southampton. De club uit het zuiden van Engeland nam Virgil van Dijk in de zomer van 2015 voor 15,7 miljoen euro over van de Schotse topclub Celtic. Van Dijk speelde tachtig wedstrijden in het rood en wit van The Saints. In Southampton maakte hij furore en kwam hij in de belangstelling van diverse topclubs te staan. In de zomer van 2017 probeerde hij een vertrek naar Liverpool te forceren. Dit tot groot ongenoegen van Southampton, dat hem buiten de selectie zette. Na een aantal weken werd hij weer in genade genomen. Zijn gedroomde transfer kwam in de winter van vorig seizoen alsnog tot stand voor een bedrag van liefst 85 miljoen euro, waarmee hij de duurste verdediger ooit werd. Na een maand bij zijn nieuwe werkgever ging hij al op bezoek bij Southampton, waar Liverpool met 0-2 won. Vanavond is Van Dijk weer voor 90 minuten terug op het oude nest.