Van Dijk blijft met Liverpool in titelrace na spectaculaire topper bij Manchester City

De topper in de Premier League leverde exact het spektakel op waar alle voetballiefhebbers al weken op hoopten. Na een kwartier stond het al 1-1. Kevin de Bruyne schoot al in de vijfde minuut raak via het been van Joël Matip, waardoor Liverpool-doelman Alisson Becker kansloos was op het schot van de Belgische spelmaker. Acht minuten later maakte Diogo Jota met zijn vijftiende treffer van het seizoen al gelijk namens Liverpool.