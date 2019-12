Van Dijk en Wijnaldum als opvolgers van Van der Sar?

Liverpool speelt vanavond in de halve finale tegen Monterrey (aftrap 18.30 uur). Van Dijk moet het duel met de Mexicaanse ploeg missen. De verdediger is ziek, zo bleek vanmiddag. Ook Wijnaldum is er niet bij. Hij heeft last van een spierblessure. Mogelijk kan hij er wel bij zijn als Liverpool de finale haalt. Die is aanstaande zaterdag. Trainer Jürgen Klopp bekijkt het met Wijnaldum van dag tot dag.

De wereldtitel voor clubteams is misschien niet de meest prestigieuze prijs in het voetbal. Maar zeker is wel dat Van Dijk en Wijnaldum iets kunnen presteren wat maar weinig Nederlanders sinds 2000 is gelukt. Alleen Edwin van der Sar en Clarence Seedorf speelden een finale én wonnen deze.

Volledig scherm 2008: Manchester United-keeper Edwin van der Sar is trots op de wereldbeker. In de finale won de Engelse ploeg met 1-0 van Quito. © AFP

Van der Sar was de laatste Nederlander die de bokaal omhoog hield. Hij pakte de prijs als keeper van Manchester United in 2008. De finale in Japan tegen Quito uit Ecuador eindigde in 1-0. Een jaar eerder was er ook Nederlands succes. Clarence Seedorf stak, ook in Japan, zijn handen in de lucht na de 4-2-zege van AC Milan op het Braziliaanse Boca Juniors. Seedorf had een basisplaats en werd na 87 minuten gewisseld.

Volledig scherm 2007: Clarence Seedorf (midden, onder) deelt mee in de vreugde van AC Milan na de winst van de wereldbeker. De Italianen hadden Boca Juniors met 4-2 verslagen. © EPA

Seedorf speelde in 2003 ook al om de wereldbeker. Met Real Madrid legde hij het toen af in de eindstrijd tegen Boca Juniors. De Brazilianen wonnen na strafschoppen, onder meer omdat Seedorf miste. De enige andere Nederlander deze eeuw in een finale was Giovanni van Bronckhorst. Hij verloor met Barcelona in 2006 van Internacional uit Brazilië: 0-1.

Afwezig

Wesley Sneijder speelde bij Internazionale toen zijn club in 2010 de wereldcup veroverde. De middenvelder miste de finale door een blessure. Toen Bayern München in 2013 de beker greep, ontbrak Arjen Robben eveneens in de eindstrijd.

Overigens krijgt het WK voor clubs wel steeds meer cachet. Het evenement begon ooit als één wedstrijd tussen de beste club van Europa en die van Zuid-Amerika. Inmiddels doen er zeven ploegen mee. In 2021 wordt dat aantal uitgebreid naar 24. De laatste drie jaar won Real Madrid. Die ploeg is er nu niet bij.