Van Dijk heeft de defensie van Liverpool dichtgetimmerd

Voor de komst van de Brabander kreeg Liverpool gemiddeld 1,2 doelpunt per wedstrijd tegen. Met Van Dijk in het hart van de defensie is dat aantal meer dan gehalveerd naar één doelpunt in twee duels. Een aanzienlijk verschil, dat niet los kan worden gezien van het verminderde aantal afgevuurde schoten op het doelman Allison (8,8 om 7,5). Daarnaast schieten de tegenstanders na de komst van de Nederlander minder vaak tussen de palen. Voor zijn komst lag dit aantal op 3,2 keer per wedstrijd, tegenover de 2,6 van nu.