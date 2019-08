Van Dijk is record kwijt: Maguire duurste verdediger ooit

Media in Engeland spreken van een bedrag tussen de 87 en 93 miljoen euro. Daarmee wordt Maguire de duurste verdediger ooit. Liverpool betaalde in januari 2018 namelijk bijna 85 miljoen euro voor Van Dijk aan Southampton. BBC meldt dat enkel de medische keuring nog voldaan moet worden.



De 26-jarige Maguire speelt sinds de zomer van 2017 voor Leicester City, dat hem destijds voor bijna 14 miljoen euro overnam van Hull City. Die club pikte de verdediger in 2014 op bij Sheffield United, dat destijds iets meer dan drie miljoen euro ontving voor de Engelsman. Hull City verhuurde Maguire vervolgens nog aan Wigan Athletic.



Maguire speelde vooralsnog twintig interlands voor het Engelse nationale elftal en speelde een belangrijke rol op het WK 2018 in Rusland, waar Engeland vierde werd. Maguire scoorde in de kwartfinales tegen Zweden en legde daarmee de basis voor de 0-2 overwinning.