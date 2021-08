Van Dijk lijkt klaar voor competitiestart: ‘Pas op Premier League, de beste verdediger ter wereld is terug’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Van Dijk speelde gisteren voor het eerst sinds 1 oktober 2020 (311 dagen geleden) weer een wedstrijd op Anfield. De captain van Oranje deed 70 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Athletic Bilbao, die in 1-1 eindigde door goals van Diogo Jota en Alex Berenguer. ,,Weer voor fans spelen op Anfield voelde nog nooit zo goed. Bedankt voor het ontvangst dat ik kreeg. Volle focus nu op het nieuwe seizoen", schreef de dertigjarige verdediger uit Breda op Instagram.



Van Dijk was na de vroege goal van Jota tot twee keer toe dicht bij een doelpunt met een kopbal, maar het vizier stond nog niet helemaal op scherp bij de 1,93 meter lange verdediger. Van Dijk kreeg de afgelopen weken al speeltijd in de oefenwedstrijden tegen Hertha BSC (20 minuten) en Bologna (43 minuten).

,,Als Van Dijk nog steeds effecten voelt van de beruchte overtreding van Jordan Pickford, hield hij dat in ieder geval goed verborgen. Na ruim driehonderd dagen stond hij weer op Anfield en hij genoot zichtbaar", schreef de verslaggever van de Liverpool Echo. ,,Die koude, donkere en sombere voetbalavonden in een leeg stadion zijn een wereld verwijderd van de sfeer met 40.000 mensen op Anfield. Het was duidelijk dat de Liverpool-fans er vooral van genoten om hun zo geliefde Big Man weer in actie te zien. Van Dijk maakte een goede indruk met een paar stevige duels met de snelle aanvaller Iñaki Williams. Hij zal wel balen dat zijn twee kopballen, beide na prachtige voorzetten van Trent Alexander-Arnold, geen doelpunt opleverden. Misschien is het nog te vroeg om te verwachten dat hij direct weer zo dominant zal zijn als voor zijn blessure, maar Van Dijk lijkt gebrand om samen met zijn teamgenoten weer voor de titel te vechten. Pas op Premier League, de beste verdediger ter wereld is terug.”

Liverpool speelt vanavond op Anfield ook nog een oefenwedstrijd tegen Osasuna, maar de kans is klein dat Van Dijk dan opnieuw mee zal doen. Jürgen Klopp zal het rustig aan willen doen met zijn verdediger, die op 17 oktober vorig jaar een zware knieblessure opliep in de stadsderby tegen Everton op Goodison Park. Liverpool kende vervolgens een zeer moeizaam seizoen als titelverdediger, maar eindigde uiteindelijk toch nog als derde in de Premier League en speelt dit seizoen dus gewoon weer in de Champions League.

Liverpool begint zaterdagavond (18.30 uur) aan de competitie met de uitwedstrijd bij Norwich City, de ploeg van keeper Tim Krul. Daarna wachten de thuiswedstrijden tegen Burnley (21 augustus) en Chelsea (28 augustus), waarna het de vraag is of de nieuwe bondscoach Louis van Gaal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (uit), Montenegro en Turkije (beiden thuis) in de eerste week van september direct een beroep zal doen op Van Dijk.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.