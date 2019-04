Van Dijk maakt kans op 'Player of the Year’-award in Premier League

Verdediger Van Dijk is met Liverpool in een hevige strijd met Manchester City om de landstitel in Engeland. Van Dijk's ploeggenoot Sadio Mané is ook één van de genomineerden voor de prijs van voetballer van het jaar in de Premier League. Mohamed Salah (Liverpool), de winnaar van vorig jaar, hoort niet bij de lijst van zes.



Manchester City is met drie genomineerden hofleverancier in de lijst. Zowel Sergio Agüero, Raheem Sterling als Bernardo Silva maken kans op de prijs. Ten slotte is ook Eden Hazard (Chelsea) genomineerd.



Sterling en Silva zijn ook genomineerd in de verkiezing van talent van het jaar. De andere spelers die daarvoor in aanmerking komen zijn Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice (West Ham United), Marcus Rashford (Manchester United) en David Brooks (Bournemouth). De leden van de PFA mogen stemmen waarna de prijzen op 28 april worden uitgereikt.



Oranje-international Van Dijk kan de vierde Nederlander worden die de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen. Eerder deden dat Dennis Bergkamp (1998, Arsenal), Ruud van Nistelrooij (2002, Manchester United) en Robin van Persie (2012, Arsenal).